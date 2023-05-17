【IM會客室】港股試底19500  騰訊阿里能否轉乾坤？

其他股評時段:

02:10 料恒指傾向穿19500點

04:40 內地經濟數據不濟

08:20 留意G7後政策

10:20 內地科技股下挫

12:10 00700 騰訊

14:20 恒指止蝕位19300點

18:50 追內地高息股

20:10 內房股走勢？

23:00 00941 中移動

26:20 內地石油股

28:10 00939 建設銀行

29:50 內險股

36:00 00981 中芯

42:00 03339 中國龍工

43:30 09988 阿里巴巴

45:10 00005 滙豐

46:55 03690 美團

48:50 00317 中防船務

51:30 00386 中石化

54:15 內房股

54:45 金礦股



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