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【iM會客室】港股試底19500 騰訊阿里能否轉乾坤？

iMTV＋ 19:30 2023/05/17

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【IM會客室】港股試底19500  騰訊阿里能否轉乾坤？

其他股評時段:

02:10 料恒指傾向穿19500點
04:40 內地經濟數據不濟
08:20 留意G7後政策
10:20 內地科技股下挫
12:10 00700 騰訊
14:20 恒指止蝕位19300點 
18:50 追內地高息股
20:10 內房股走勢？
23:00 00941 中移動
26:20 內地石油股
28:10 00939 建設銀行
29:50 內險股
36:00 00981 中芯
42:00 03339 中國龍工
43:30 09988 阿里巴巴
45:10 00005 滙豐
46:55 03690 美團
48:50 00317 中防船務 
51:30 00386 中石化
54:15 內房股
54:45 金礦股

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