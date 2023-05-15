【職場趨勢】報告指重複乏味工作消耗創造力 83%香港打工仔冀借AI減工作負擔

隨藉AI人工智能的發展，不少企業都計畫引入AI技術，以改善工作效率，Microsoft近日發佈以「AI將如何改變我們的工作模式？」為題的《Microsoft工作趨勢指數》年度報告，當中指出近9成香港企業領導層認同員工需要掌握新技能，以應對AI發展步伐。另有逾8成打工仔期望可借AI工具，減輕工作負擔。

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在報告當中，有76%的香港員工表示，他們沒有足夠的時間和精力來完成他們的工作，使他們無法好好創新和進行策略思考。從Microsoft 365的數據看到，平均每位員工將57%時間用於交流，只有43%用於創意工作上。而損害生產力的首要因素是低效率的會議。此外，儘管有69%的香港受訪者擔心AI會取代他們的工作，但83%的受訪者仍表示會選擇盡可能地將工作委託給AI，以減輕他們的工作量。有五分之四的香港員工期待不僅將AI 用於行政事務，更希望可用於分析和創意工作上。企業領導層表示他們希望使用AI可增加員工的生產力，而非讓AI取代他們的比例高達1.4倍。

在AI時代下，不僅是AI專家，每個員工都需要掌握與AI溝通等新技能來應對日常工作，88%的香港領導層預期員工將需要擁有新的技能，80%的香港員工表示，他們目前缺乏合適的技能來完成工作。

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Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊認為，AI將會徹底改變辦公模式，領導層需要抱持持續試驗的心態，利用AI減少重複乏味的工作、釋放創造力，以及建立使用AI的能力。而Microsoft香港首席營運總監許珮雯則表示：「隨著AI重塑所有人的辦公模式，企業領導層應了解新興科技對工作性質、提升效率及生產力的革命性轉變。因應AI科技持續發展，要保持競爭優勢，提升技能水平將變得越來越重要。因此，領導層和員工均應把握機會追上AI帶來的變化，以適應新的工作模式。」

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撰文：鄭日棱