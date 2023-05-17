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【Siri改口令】傳Apple擬改「Hey Siri」口令　或將簡化為「Siri」

科技 16:46 2023/05/17

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外媒表示，Apple正研究簡化「Hey Siri」語音指令為「Siri」，如Amazon AI語音助手Alexa一樣，用戶只需呼叫「Alexa」便可，方便使用。

Apple的專用AI助手Siri有望更簡單被召喚，有外媒表示，Apple正研究簡化「Hey Siri」語音指令為「Siri」，如Amazon AI語音助手Alexa一樣，用戶只需呼叫「Alexa」便可，方便使用。

外媒《彭博》作者Mark Gurman日前表示，Apple研究為AI語音助手Siri作重大調整，將呼叫助手時需要說「Hey Siri / 嘿 Siri」，改以單字「Siri」取代。事實上，語音指令由「Hey Siri」改為「Siri」看似簡單，但實際操作卻帶來不少技術挑戰：Siri需要準確地分辨「Siri」在環球不同地區口音及方言的叫法。

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Mark提到Apple除了更改喚醒口令，還正在籌備將Siri如第三方程式和服務進一步整合，透過取得更多額外資訊，將有助Siri為用戶提供更好的幫助。雖然Mark未表明Siri實際改變的時間表，但預期會在2023或2024年實現。Apple 將在6月5日舉行的WWDC 全球開發者大會公布，同場亦有iOS 17帶來全新相關公佈。

責任編輯：李彥煒

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