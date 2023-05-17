【騰訊業績】騰訊首季收入增11%　經調整淨利325.38億人幣、符預期

▲ 【騰訊業績】騰訊首季收入增10.7% 經調整淨利325.38億人幣、符預期

股王騰訊 （00700） 周三（17日）收市後公布首季業績，期內營收為1499.86億元，（人民幣，下同），按年增10.7%，好過預期的1456.26億元；淨利潤258.38億元，按年增10.4%，遜預期的343.99億元；經調整純利325.38億元，按年增27.4%，符預期的325.00億元。

騰訊首季支付業務帶動消費復甦，支付金額亦從中受益，遊 戲業務收入改善，廣告業務收入保持增長，推動總體收入增長。此外，受惠收入結構改善及經營效率提升，加上低基數，經調整純利增速加快，騰訊稱，正大力投入建設人工智能的能力和雲基礎設施。

加強變現舊遊戲 《王者榮耀》首季流水創新高

首季增值服務收入793.37億元，按年增9%，騰訊指，內地遊戲收入錄351億元，按年增長6%，獲益於《王者榮耀》、《DnF》及《穿越火線手遊》的收入增加；國際市場遊戲收入錄132億元，按年增25%。

騰訊加強變現現有遊戲，《王者榮耀》、《穿越火線手遊》及《穿越火線》PC遊戲首季流水創下歷史新高。2021年推出《金鏟鏟之戰》首季流水按年增長超過30%，其日均活躍賬戶數於今年四月超過1,000萬，創下歷史新高。2022年7月推出的《暗區突圍》首季日活躍賬戶數和流水均創下歷史新高。

大部分行業廣告開支上升

期內網絡廣告業務209.64億元，按年增16.5%。騰訊解釋，受惠視頻號的新增收入來源、小程序廣告增加及移動廣告聯盟復甦。

騰訊指出，大部分行業的廣告開支按年上升，得益於中國消費復甦，同時升級後的廣告基礎設施進一步放大這一效益，另外，大型電商平台增加廣告開支。

企業服務業務收入增速轉正

金融科技及企業服務首季收入487.01億元，按年增13.9%，扭轉去年末季按年跌1%的頹勢。

原因是消費反彈帶來商業支付活動恢復，另外，企業服務業務收入上季按年增速轉正，得益於部分雲服務的銷售額增加，以及視頻號直播帶貨交易相關的技術服務費首次創造收入。

上市投資公司公允價值為4728億元

騰訊透露，截至上季末上市投資公司（不包括附屬公司）權益的公允價值為4,728億元，非上市投資的賬面價值為3,325億元。

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記者：李哲毅