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【美國經濟】摩通料美國衰退　將在第3季減息

股市 19:32 2023/05/17

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【美國經濟】摩通料美國衰退　將在第3季減息

摩根大通資產固定收益與信貸主管Seamus Mac Gorain表示，美國經濟衰退幾乎已成定局，料美聯儲將於今年第3季開始減息。目前，美國聯邦基金利率介乎5%至5.25%的水平，為2007年以來最高水平。

Gorain接受外電訪問時表示，美國通脹仍然過高，需要經歷經濟衰退才能使其降溫，與此同時，美國地區銀行業的危機，將增加經濟衰退的可能性，故此認爲市場對美國今年將減息的預測是正確。其觀點與高盛、巴克萊相左，高盛與巴克萊曾警告，稱美聯儲今年的降息幅度將不及市場預期般激進。

與此同時，美國經濟衰退之下，摩通偏好美國國債，認爲其可作經濟放緩的終極對沖工具，又料屆時美國國債收益率或跌破2.5%，現時收益率約為3.52%。

美聯儲公開市場委員會（FOMC）將於6月中旬召開議息會議，届時將決定是否加息，芝商所FedWatch數據顯示，美聯儲不加息的機會率高達8成，而加息0.25厘的機會率僅有19.1%。

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