賽馬會「智 ‧ 幼 ‧ 趣」計劃　第二屆「親子探索式學習嘉年華」　設11大攤位遊戲、打卡位  以遊戲引導幼兒成小小發現家

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，耀中幼教學院聯同職業訓練局共同主辦為期三年的幼兒教育項目－賽馬會「智 ‧ 幼 ‧ 趣」計劃於2020年起開展，一直為本地教育者及家長提供適合幼兒的教學資源、培訓及支援，並建構穩健的「家校社網絡」，讓他們能引導幼兒在生活和遊戲中探索和學習。今年第二屆「親子探索式學習嘉年華」日前假觀塘海濱道86號發現號03場地再次舉行，主辦團隊悉心準備11個各有特色的攤位遊戲和打卡位，讓幼兒能夠透過各種體驗遊戲，主動地探索、尋找問題並將之解決，藉此培養積極的學習態度。

一連兩日的免費活動，吸引近2,000名幼兒與家長到訪，共度快樂的親子週末。同時，活動亦讓幼兒從遊戲中領略探索式學習的樂趣，成為生活中的小小發現家。

是次「親子探索式學習嘉年華」內所有活動均強調5大元素：E（Exploration - 探索）、P（Play – 遊戲）、I（Interaction – 社交）、H（Hands-on – 動手）、S（Sensory – 感官）。設計團隊把嘉年華劃分為11個遊戲區，巧妙地把5大要素融入其中，將日常生活中會遇到的各種事物以遊戲形式重新演繹，讓幼兒通過感官刺激，激發對各種事物的好奇心，並主動動手探索。過程中，小朋友亦能彼此拉近距離，學習重要的社交技巧，結識志同道合的朋友，在學習的路途中一起玩樂、一起體驗、一起探索。

耀中幼教學院校長袁海球教授表示：「往年的嘉年華仍處於疫情之中，今年第二屆『親子探索式學習嘉年華』可以邀請更多公眾參與其中，實在令人鼓舞。因為幼兒們過往幾年留於家中的時間較長，限制了探索的機會與空間。隨著疫情過去，幼兒終於可以踏出家門，親身感受外面的世界，踏上無盡的探索之旅。是次嘉年華特別準備11個攤位遊戲和打卡位，每個攤位各有主題，加上3個探索指引，組合而成一個『小世界』。嘉年華彷彿為幼兒暖身，讓他們於玩樂中探索，從而習得各種有趣的知識，同時解開他們的好奇心，助他們整裝待發，於未來的日子擁抱『大世界』。幼兒在生活中亦能繼續進行自主探究，逐步打開知識寶藏，覺醒內在潛能。」

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賽馬會「智 ‧ 幼 ‧ 趣」計劃聯合負責人陳裕榮博士分享道：「過去3年，賽馬會『智 ‧ 幼 ‧ 趣』計劃透過舉辦一系列活動，期望把幼兒、家長、學校和社區連繫起來，實踐建構計劃中主張的『家校社網絡』。家長方面，賽馬會『智 ‧ 幼 ‧ 趣』計劃特別建立『家長天地』，團隊精心製作約30條影片，當中圍繞5大主題，包括：光與影、空氣與生活、泡泡、洗手、浮和沉。家長亦可使用同為團隊特別設計的JumpStarter（教師指南及家長指南），與幼兒透過隨手可得的物資，居家進行簡單的親子探索活動。」

賽馬會「智．幼．趣」計劃－「家長天地」

https://jccoolplay.hk/parents/

陳裕榮博士補充：「學校方面，賽馬會『智 ‧ 幼 ‧ 趣』計劃不只為合作伙伴準備JumpStarter（教師指南及家長指南），更會提供不同級別的培訓工作坊（幼稚園校長、教師）、到校支援與教師職前培訓等活動，讓教師同工能夠自我增值，充分掌握相關知識和教學技巧以便繼續啟迪學生。團隊亦會協助他們在學校內組織探索活動，例如為其提供各種活動所需的用具，並因應目標學校度身訂造個別的發展方案，讓其教育項目更貼近校內幼兒所需。」

有關賽馬會「智 ‧ 幼 ‧ 趣」計劃

賽馬會「智 ‧ 幼 ‧ 趣」計劃由香港賽馬會慈善信託基金捐助，耀中幼教學院 與 職業訓練局共同主辦，為期三年(2020 – 2023) 。

計劃目的：

本計劃的教學理念是甚麼？



● 探索式學習發生在日常活動、使用日常物品和真實生活場景中。

● 在實施探索式學習時，應考慮多種方式和感官，以尊重幼兒的文化、語言背景以及個人需要。

● 成年人應為幼兒提供豐富的動手經驗和感官刺激機會，以幫助他們通過探索和理解周遭世界。

● 幼兒在遊戲中學習得最好。引導性遊戲（成年人根據幼兒的需求，設計周全的學習體驗）對於幼兒參與探索非常有效。

有關更多詳情，請瀏覽網頁：https://jccoolplay.hk/。

(特約)