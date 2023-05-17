Shell表示將使用AI技術幫助尋找新油藏 勘探工作將從九個月縮短到九天以內

殼牌公司Shell（SHEL）周三（17日）表示，她們將在深海勘探和生產中使用大數據分析公司SparkCognition的人工智能技術，以提高海上石油產量。人工智能算法將處理和分析大量的地震數據，以幫助尋找新油藏。

Shell負責創新和績效的副總裁Gabriel Guerra在一份聲明中說：「我們致力於尋找新的和創新的方法來重塑我們的勘探工作方式。」她們的目標是提高作業效率和速度，提高產量和勘探的成功率。兩家公司表示，新的流程可以將勘探工作從九個月縮短到九天以內。

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SparkCognition公司的首席科學官Bruce Porter說，用於地震成像的生成性人工智能可以積極地擾亂勘探過程，具有廣泛而深遠的影響。這項技術將使用比平時更少的地震數據掃描生成地下圖像，有助於深海保護。地震技術發送聲波來探索地下區域。

她們補充說，更少的地震勘測加速了勘探工作流程，並將節省高性能計算的成本。

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記者：張瑋婷