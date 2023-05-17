【公務員加薪】薪酬趨勢調查結果揭曉 呢個組別加薪幅度高達4.65%

公務員事務局表示，收到薪酬趨勢調查委員會的2023年薪酬趨勢調查初步結果， 薪酬趨勢調查委員會主席李律仁今日在簡報會上表示，今年調查共收集108間公司、約13.7萬名僱員由去年4月2日至今年4月1日的薪酬數據，涵蓋全職僱員的基本薪金和額外酬金的平均薪酬變動，高、中、低層薪金級別的薪酬趨勢總指標分別為3.91%、5.68%、5.66%。



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公務員事務局常任秘書長梁卓文表示，扣減遞增薪額後，高、中、低層的薪酬趨勢淨指標分別為2.87%、4.65%、4.5%。



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梁卓文強調，薪酬趨勢淨指標只是調查結果，並非預測私營機構未來薪酬調整幅度，更絕對不是薪酬趨勢調查委員會或政府今年加薪建議。他指，根據現行機制，行政長官會同行政會議在決定年度公務員薪酬調整時，會考慮香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、職方對薪酬調整要求、公務員士氣，以及薪酬趨勢淨指標六項因素。

薪酬趨勢調查委員會將於下周三（24日）開會，進一步審核和確認調查結果，其後再向政府提交調查結果。

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責任編輯：陳詠妍