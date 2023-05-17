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【數碼港元】金管局將啟動數碼港元先導計劃　與入選的金融、支付和科技界參與者研究用例

股市 15:53 2023/05/17

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【數碼港元】金管局將啟動數碼港元先導計劃　與入選的金融、支付和科技界參與者研究用例

金管局將啟動「數碼港元」先導計劃，與成功入選的金融、支付和科技界參與者深入研究用例。該局周四（18日）下午5時舉行「數碼港元」先導計劃的啟動儀式。

該局去年9月發表題為《「數碼港元」— 邁出新一步》的政策立場文件，闡述局方對零售層面央行數碼貨幣的政策立場及未來發展路向，當時宣布會展開工作為將來可能推出「數碼港元」作出準備，並將採取三軌道方式，包括：第一軌道旨在為日後推出「數碼港元」奠定技術及法律基礎；第二軌道則與第一軌道並行，局方會在第二軌道深入研究用例，以及有關「數碼港元」的應用、執行及設計事項，該局亦會與不同持份者合作，進行連串試驗以獲取實際經驗；第三軌道關乎正式推出「數碼港元」，主要為歸納第一及第二軌道的階段性成果，從而作出更全面的部署，並訂下推出「數碼港元」的時間表。

金管局副總裁李達志本月上旬出席立法會財經事務委員會時透露，第一軌道工作進展良好，第二軌道的先導計劃將於本月有消息，當市場技術條件成熟，就可進入第三軌道具體準備發行。

總裁余偉文當時表示，第二軌道已篩選10多間銀行及科技公司，利用數碼港元於不同場景使用，將於沙盒做試驗，但當時沒透露有何銀行及公司入選。

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編輯：胡學能

虛擬貨幣 數碼貨幣 李達志 余偉文 香港金融管理局
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