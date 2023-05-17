【機迷熱話】台灣網民贈《薩爾達傳說：王國之淚》　離奇條件：需8人同時誦經

▲ 台灣就有佛心網民贈送遊戲，但條件竟然是需要8人同時誦經念佛，並拍片最快完成就能免費得到《薩爾達傳說 – 王國之淚》遊戲一枚。

近期人氣之作，非任天堂Switch 遊戲《薩爾達傳說 – 王國之淚》莫屬，大家都爭崩頭，希望得到心頭好，台灣就有佛心網民贈送遊戲，但條件竟然是需要8人同時誦經念佛，並拍片最快完成就能免費得到《薩爾達傳說 – 王國之淚》遊戲一枚。

日前台灣網民陳禹州在Facebook貼文並上載多張聊天截圖，分享他「遇過最神奇的交易方式」。他在Facebook Marketplace見到有人表示願意免費贈送《薩爾達傳說 – 王國之淚》遊戲，但銷售說明中不斷重複「南無阿彌陀佛」和呼籲人念佛的說話。

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網民陳禹州感到好奇並聯絡對方，對方亦開出古怪要求：

只要找8個人用台語唸10次「南無阿彌陀佛」，拍攝影片並傳送給他，最快完成的就可以獲得遊戲。

從台灣網民陳禹州上傳的對話截圖中看到，贈送遊戲的人不介意再送一隻遊戲給陳禹州，甚至相約對方在火車站交收。起初陳禹州恐防有詐，直到真的獲贈遊戲才相信。後來他將經歷貼到Facebook分享，竟然還收到其他比他更早完成任務的人回應，原來該名呼籲念佛的送禮人，之前已用相同方法向多名有緣人贈送遊戲。

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責任編輯：李彥煒

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