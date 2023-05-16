日本第一季度GDP三個季度以來的首次增長 按季增0.4% 遠超預期的0.1%

日本經濟第一季度GDP的增長速度超過了預期，擺脫了衰退，市場認為這是因為疫情之後的消費反彈抵消了全球的不利因素，支撐了持續復甦的希望。GDP按季增0.4%，優於市場預期的0.1%

美國、歐洲和中國經濟增長放緩的跡象越來越多，而依賴出口的日本的前景亦因此蒙上了陰影，加劇了央行多長時間能逐步取消其大規模刺激計劃的不確定性。

第一生命研究所的首席經濟學家新家義貴說：「隨著疫情抑制措施的取消，消費將繼續支撐增長，促進旅遊業和服務支出。」但他認為經濟復甦將是溫和的，因為海外需求疲軟將拖累出口。他又稱：「這將是一場強勁的國內需求和低迷的出口之間的拉鋸戰。」

周三（17日）的政府數據顯示，1-3月的年均複合增長率為1.6%，遠遠超過市場預測的0.7%，是三個季度以來的首次增長。去年最後一個季度下降了0.1％，從0.1％的增長被修正下來。下降標誌著連續兩個季度的萎縮，符合技術性衰退的定義。

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佔經濟總量一半以上的私人消費在1-3月比前一季度增長了0.6%，因為日本重新開放，促進了服務支出，比預測的0.4%高。資本支出擴大了0.9%，比預測的下降0.4%大幅上升。

經濟部長后藤茂之說，日本的名義國內生產總值（GDP）達到創紀錄的570.1萬億日元（4.22萬億美元），部分原因是價格上漲。但在新出現的風險中，需要謹慎行事，他指必須仔細地關注全球經濟，以及金融市場和利率上升對實體經濟的影響。



國內需求的強勁抵消了出口的疲軟，1-3月出口下滑了4.2%，是六個季度以來的首次下滑。外部需求，即淨出口，使GDP減少了0.3個百分點，突出了海外增長放緩對製造商的壓力。



分析師說，燃料和食品成本的上升，推動日本消費者通脹率超過央行2%的目標，除非工資持續上漲，否則也可能對消費造成壓力。經通脹調整後的第一季工資比去年同期下降了2.3%，超過了前一季度1.8%的降幅，凸顯出生活成本上升給家庭帶來的壓力擴大。

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記者：張瑋婷