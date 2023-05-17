【Tesla股東會】馬斯克：今年交付Cybertruck 年產50萬輛 否認辭任Tesla 將減少Twitter投入時間

特斯拉（Tesla）周二（16日）舉行股東大會，行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，預計經濟將在12個月後恢復，並承諾公司將在今年稍後時候開始交付電動貨車Cybertruck，預期每年可交付25萬至50萬輛。當被股東問到有傳聞他會辭去Tesla行政總裁一職，他斷然否認，並表示未來投入Twitter的時間將會較過去6個月少。

馬斯克表示，Tesla將在今年交付首批Cybertruck，一旦生產開始，應該能每年交付25萬至50萬輛。他還表示自己將在日常生活中駕駛Cybertruck。雖然預計未來12個月經濟將處於低迷狀態，並且許多公司將面臨破產，但Tesla在長遠來看仍具有競爭優勢。

此外，馬斯克認為Model Y將成為今年全球最暢銷的汽車，原定於2020年開始生產和交付的「下一代」Tesla Roadster可能將於2024年投入生產。Tesla可能會重新考慮其長期反對傳統廣告的立場，馬斯克表示：「我們將嘗試一點廣告，看看效果如何。」

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馬斯克還提到，特斯拉計劃生產一種新型驅動單元，這種驅動單元將比之前的驅動系統使用更少的碳化矽（Silicon Carbide），並且不需要稀土元素。Tesla還將在汽車中採用新的低壓架構，這樣應該需要更少的銅。

股東大會上，前Tesla首席技術官JB Straubel當選為獨立董事，目前他是電子垃圾回收公司Redwood Materials的行政總裁。此外，馬斯克承諾對Tesla的鈷供應鏈進行第三方審核，以確保任何特斯拉的鈷供應商都不使用童工。

在問答環節中，一位身穿機器人牛仔帽裝扮的與會者問馬斯克，Tesla會否生產露營車。馬斯克回答稱，公司目前無計劃研發露營車，但即將推出的Cybertruck可以改裝成露營車。

有投資者擔心馬斯克在擔任Twitter CEO期間會分心，對Tesla的表現產生影響，馬斯克表示這是一個「短期分心」，並指他必須進行一些「重大開放式手術」，以確保Twitter的生存，他未來投入Twitter的時間將會少於過去6個月。此外，他對前NBC環球廣告執行Linda Yaccarino加入Twitter擔任新CEO表示滿意。

馬斯克還回應了有關他是否考慮辭去Tesla職位的傳言，表示「 不會發生」。

馬斯克還對正在Tesla研發的人形機械人Optimus表示樂觀。Optimus應該能夠運行與Tesla汽車中的先進駕駛輔助系統相同的軟件和計算機。他認為，Tesla的大部分「長期價值」，將最終來自Optimus。

他補充說：「我認為Tesla將在人工智能和通用人工智能方面發揮重要作用，我需要監督以確保它是好的。」馬斯克還宣稱，Tesla目前擁有所有科技公司中「最先進的實際應用人工智能」。

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記者：李兆明