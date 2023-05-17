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【港元拆息】HIBOR連續兩日全線升 分析料拆息續高企至半年結、1個月拆息可見呢個水平
股市 15:26 2023/05/17
港元拆息（HIBOR）連續兩日全線上升。其中，與樓按相關的1個月港元拆息今報近4.46厘，單日升14.1基點，是5月11日後最高，當日報4.52952厘。分析認為，市場已意識香港銀行體系總結餘處於低位，加上半年結將至，銀行難以平息將手上港元資金拆借出去，料6月底半年結之前拆息仍高企，1個月拆息或高見5厘。
據銀行公會資料，隔夜拆息今報4.39厘，按日升16.3基點，與上周四（11日）隔夜拆息報逾4.8厘該2007年以來高位僅距約42基點。反映銀行資金成本的3個月拆息報近4.52厘，升4.4基點。
上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，由於香港銀行體系總結餘水平對比之前而言較緊張，若有銀行想向同業借入港元資金，拆息會較易抽升，且半年結臨近，銀行較傾向保留更多資金。他表示，拆息雖預期會高企至半年結過後，才可能回落，但估計聯儲局下月不加息，故料香港大型銀行不會上調港元最優惠利率（Prime rate，P）。
5月17日銀行公會公布港元拆息：
|到期日
|港元利息結算率（厘）
|按日變幅
|隔夜
|4.39048
|+16.3基點
|1星期
|4.35345
|+13基點
|2星期
|4.37054
|+9.3基點
|1個月
|4.45816
|+14.1基點
|2個月
|4.50208
|+8.4基點
|3個月
|4.51821
|+4.4基點
|6個月
|4.52304
|+4.2基點
|12個月
|4.59077
|+1基點
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記者：胡學能
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