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【港元拆息】HIBOR連續兩日全線升　分析料拆息續高企至半年結、1個月拆息可見呢個水平

股市 15:26 2023/05/17

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【港元拆息】HIBOR連續兩日全線升　分析料拆息續高企至半年結、1個月拆息可見呢個水平

港元拆息（HIBOR）連續兩日全線上升。其中，與樓按相關的1個月港元拆息今報近4.46厘，單日升14.1基點，是5月11日後最高，當日報4.52952厘。分析認為，市場已意識香港銀行體系總結餘處於低位，加上半年結將至，銀行難以平息將手上港元資金拆借出去，料6月底半年結之前拆息仍高企，1個月拆息或高見5厘。

據銀行公會資料，隔夜拆息今報4.39厘，按日升16.3基點，與上周四（11日）隔夜拆息報逾4.8厘該2007年以來高位僅距約42基點。反映銀行資金成本的3個月拆息報近4.52厘，升4.4基點。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，由於香港銀行體系總結餘水平對比之前而言較緊張，若有銀行想向同業借入港元資金，拆息會較易抽升，且半年結臨近，銀行較傾向保留更多資金。他表示，拆息雖預期會高企至半年結過後，才可能回落，但估計聯儲局下月不加息，故料香港大型銀行不會上調港元最優惠利率（Prime rate，P）。

5月17日銀行公會公布港元拆息：

到期日 港元利息結算率（厘） 按日變幅
隔夜 4.39048 +16.3基點
1星期 4.35345 +13基點
2星期 4.37054 +9.3基點
1個月 4.45816 +14.1基點
2個月 4.50208 +8.4基點
3個月 4.51821 +4.4基點
6個月 4.52304 +4.2基點
12個月 4.59077 +1基點

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