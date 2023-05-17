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【創科實業 669】 大客户家得寶業績遜預期 創科實業失守80元

股樓投資 15:21 2023/05/17

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創科實業（00669）大客户家得寶（Home Depot，美：HD）昨晚（16日）公布第一季度業績，收入373億美元，按年跌4.2%；盈利38.7億美元，按年倒退近9%；每股經調整盈利3.82美元，按年跌超過6%，創超過20年來最大跌幅，更下調全年業績指引。大客戶績差下，拖累創科股價受壓，股價失守80元關口，最新報79.75元，跌3.8%，成交額2.7億元。

同場加映﹕【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

家得寶首季多個財務指標均見倒退，其中客户交易量下降4.8%，同店銷售亦下降4.5%。公司早前預期今年銷售額將保持穩定，但昨晚卻下調了全年業績指引，預計本財年銷售額和可比銷售額將下降2%至5%，全年營業利潤率預計將下降14%至14.3%，經調整每股收益預計亦按年跌7%至13%。

【比亞迪 1211】 比亞迪繼續大幅領先 4月新能源車銷量增近1倍【見下頁

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公司主席、總裁兼首席執行官Ted Decker表示，由於木材通貨緊縮和不利天氣，特別美國西部市場，因此對首季銷售有負面影響。他又指，家居零售市場連續3年增長逾470億美元後，預料2023財年將是家裝市場放緩的一年。 

同場加映﹕【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

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記者：郭秀慧

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港股 美股 Home Depot 遜於預期 同店銷售 創科實業（00669） 銷售

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