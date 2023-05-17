【大行報告】滙豐研究：未來派息或增 待催化劑迎買入中電時機

早前中電（00002）宣布，首季派第一次中期股息，每股0.63元按年持平，滙豐研究認為主要受香港業務平穩發展所支持，又料旗下EnergyAustralia（EA）業務的潛在好轉將左右公司未來派息增加。

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該行維持對中電「持有」評級，目標價從58元提升至60元，表示將等待催化劑迎來更好入市時機。據中電首季數據，該行指其澳洲業務有企穩跡象，但目前仍受壓，旗下EA的煤炭供應問題仍然揮之不去，未知復甦是否可持續。





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另外，在技術可行性研究通過後，中電已將香港海上風電項目納入2024至2028發展計劃，滙豐研究預測項目資本支出將達到50億元，意味著下一個五年控制計劃資本支出具有潛在上升空間。





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責任編輯：鄭昊彤