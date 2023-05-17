【大行報告】花旗：北美業務盈利能力遜預期 下調敏華控股目標價至9.5元

花旗表示，敏華控股（01999）北美業務盈利能力低於預期，而該業績佔2023財年總銷售額的24%，因此將2024及2025財年的盈測分別下調2%及8%，目標價下調至9.5元，維持「買入」評級。敏華控股周三（17日）收報 5.36元，跌幅4.6%。

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該行預計，集團在2024至2026財年盈利複合年增長率為18%，主要因投資者對其2024財年盈利增長更有信心、歐美地區的分銷商的過剩庫存問題可能會在明年下半年完結，以及2024財年材料成本穩定等。

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敏華早前公布其截至今年3月止全年業績，純利按年減近15%至19.15億元，每股盈利48.8仙，末期股息按年降41%至10仙。期內，總營收按年減少18.4%至177.89億元；整體毛利率約38.5%，按年增長1.8個百分點。

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責任編輯：鄭昊彤