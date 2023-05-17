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【大行報告】紙漿成本下降料改善利潤 風險回報吸引 摩通上調恒安目標價至48元

股樓投資 16:16 2023/05/17

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摩根大通預計，恒安（01044） 的紙巾業務拖累集團息稅前利潤（EBIT）的情況，將於今年第四季逆轉，又認為其風險回報狀況正變得吸引，將集團評級由「中性」升至「增持」，目標價由41元上調至48元。恒安周三（17日）收報36.05元，升幅2.4%。


 

【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
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該行指出，集團於2022財年下半年的紙巾業務對集團EBIT造成 -17%的拖累，主要是受到紙漿成本自2020年上半年到2022年下半年通脹達83%的影響。而隨著紙漿成本下降，該行預計該趨勢將在2023年第四季逆轉。


【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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摩通亦指，在假設紙漿成本於今年下半年維持在每噸5,500元人民幣，並在明年下降至4,500元人民幣的情況下，集團2024年的盈利將按年增長25%。

 

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
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記者：鄭昊彤

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增持 目標價 恒安國際（01044） 港股 大行報告

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