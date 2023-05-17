易點雲正在招股：市場發展前景廣闊 客戶增長、經營業績雙雙攀高

得益於政府扶持政策的推動、企業數字化轉型驅動以及人工智能、大數據等新興技術的發展，中國的企業辦公IT服務行業正展現出巨大的增長潛力，其市場規模由2017年的人民幣1,466億元擴大至2021年的人民幣1,560億元，並預計將在2026年達到人民幣2,139億元。

在此背景下，易點雲有限公司（以下簡稱「易點雲」或「公司」，2416.HK）順勢而為，向香港資本市場發起最後衝刺。公司於5月15日開始招股，現已進入招股第二日，預期將於5月25日正式於港交所主板掛牌交易。根據弗若斯特沙利文的資料，綜合2021年的收入、服務設備數量和再製造能力各方面情況，易點雲在中國辦公IT綜合解決方案行業排名第一，收入規模超過第2-5名的總和。



業績逐年攀升持續盈利 長期發展動力強勁



業務模式上，易點雲主要以訂閱方式為企業客戶（主要包括中小企業）提供一站式辦公IT服務。公司於企業辦公IT服務市場的滲透率由2017年的0.3%增長至2021年的3.3%，並預期於2026年將進一步增長至16.9%，正處於業務量與質雙雙突破、蛻變的過程中。

2020-2022三個年度，易點雲的收入分別達到人民幣8.13億元、11.84億元、13.72億元，2021年和2022年的同比增速約45.6%、15.9%；毛利分別約為人民幣3.37億元、5.65億元、6.27億元，2021年和2022年的同比增速約67.7%、10.8%，均高於收入增速，增長質量較優。截至2021年和2022年底，公司分別實現經調整淨利潤人民幣9348.1萬元及1.35億元，同比增長44.6%，成功進入穩健盈利期。

隨著國內經濟逐步復甦，市場也開始呈現出明顯的回暖趨勢。在這樣的大環境下，易點雲有望以領先的優勢應對市場變化，不斷探索新的市場機會，為公司的長期發展注入強大的動力。



打造生命週期閉環客戶增長亮眼 構建行業競爭「護城河」



長期以來，中國企業，特別是中小型企業，傳統上主要通過直接買斷服務模式來獲取辦公IT服務，使得直接買斷模式佔據了中國企業辦公IT服務的絕大部分。然而，這種做法也造成了企業IT一次性投入高、營運能力有限、缺少外部技術支援、隱性成本及服務質素參差不齊、設備冗餘等若干業內長期存在的痛點。

因此，為解決行業固有痛點，易點雲積極尋求更有效率、靈活和可持續的解決方案，以滿足企業日益增長的IT需求。公司使用隨用隨還訂閱模式，創新型地通過用量付費服務模式並提供全流程IT運維服務幫助中小企業直擊痛點，打造全面而具體的客戶與設備生命週期管理，提供了一站式的辦公IT綜合解決方案，在市場中脫穎而出。

一方面，就客戶生命週期而言，公司始終把客戶體驗放在首位，致力於為客戶提供更加全面、個性化的解決方案。秉持著以客戶為中心的銷售策略，為客戶量身定制合適的解決方案，進而擴大客戶基礎。同時，公司注重提供優質的客戶服務，通過建立穩健的關係，持續提高客戶忠誠度。

另一方面，公司積極打造設備生命週期，通過全面掌握設備的運行狀況和維護需求，確保客户辦公IT系統的穩定運行，不斷提高產品的運行效率和性能。

例如，通過公司的芯片級修復能力，仅需將組件拆開，只更換必要的故障部件，而非像傳統IT服務供應商那樣通常需要更換整個出故障的組件，從而有效降低成本。值得注意的是，易點雲還擁有中國唯一年產能超過600,000台設備的個人電腦再製造工廠網絡。得益於此，公司大幅縮減了平均再製造時間，相較於傳統IT服務供應商保修服務下的設備維修或更換過程節約了近一半的時間，起到事半功倍的效果。此外，通過再製造技術，還可以將設備的使用年期從平均三年延長至平均七到十年，很大程度上提高了設備的利用，實現可擴展性及盈利能力。

上述優勢不但極大降低了易點雲的營運成本，提升了毛利水平，也通過提升公司在設備循環方面的競爭優勢踐行了公司對環保運營的承諾。招股書顯示，通過當前的業務模式，易點雲能夠實現年度溫室氣體減排超過50,000噸二氧化碳當量。

與此同時，易點雲全棧自研的「星雲」系統，其集合了設備、容量規劃、客戶關係管理及服務能力的可視化等內部管理功能，將公司的運營從前端連接到後端，運營效率突飛猛進。通過該系統的CRM功能，能夠生成個性化的客戶身份及自動提示公司的銷售團隊再次走訪客戶來提供量身定製的服務。通過該系統的產能規劃功能，則能夠預測未來對設備的需求、續訂及退貨，以及訂閱增減的數量，使公司能夠提前預測未來訂單的趨勢，並在必要時調整設備存量。整個閉環流程的打造為公司管理百萬量級的服務設備和多樣化的客戶需求提供了穩健的技術支持，並為公司業務實現規模化的增長打下了堅實基礎。

近年來，易點雲客戶增長與留存處於行業高水平。截至2020年、2021年及2022年底，公司分別擁有約28,000家、38,000家及42,000家訂閱企業客戶，呈現持續增長之勢；公司在2020年、2021年及2022年的客戶留存率分別達72%、71%及73%，維持在70%以上。高客戶留存率為公司培育客戶忠誠度奠定堅實的基礎，充分體現了公司在吸引和維持客戶方面的突出競爭力，為公司向現有客戶進行交叉銷售更具成長性的SaaS產品——易盤點創造了重要的機會。過去三年，淨現金留存率則分別達到了110.6%、128.5%及101.6%，顯示出易點雲穩健的財務狀況以及良好的客戶滿意度。基於此，公司有望實現可預測的持續增長，為長遠發展提供了有力的支持。

以客戶生命週期與設備生命週期的緊密結合為後盾，易點雲的盈利能力正一步步凸顯，可持續發展之路通向可期的未來。隨著香港IPO的實現，公司在擴大客戶基礎、提高市場滲透率、豐富服務內容及推動創新等方面預期將有更大的作為。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com

