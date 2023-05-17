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【大行報告】大摩：首季在綫音樂付費用戶淨增創新高 給予騰訊音樂「增持」評級

股樓投資 16:38 2023/05/17

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摩根士丹利發表研究報告指出，騰訊音樂（01698）首季業績勝預期，在綫音樂付費用戶淨增加創新高，予其美股目標價10美元，評級「增持」。大摩指出，騰訊音樂首季總收入及經調整純利分別高出市場預期2％及10％。

同場加映﹕【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

該行指，騰訊音樂首季亦料受制於季節性影響，因此其後季度利潤均料按季增長，淨現金相較市值比例暫為27%；2023年及2024年計算現金前預測市盈率分別為10倍及9倍。騰訊音樂公布，截至今年3月底止，首季總收入70億元（人民幣，下同），按年增5.4%；列賬盈利11.5億元，按年增88.5%；經調整盈利14.1億元，按年增57%。該公司上季在綫音樂訂閱收入按年增長30.4%至26億元。在綫音樂付費用戶達到9,440萬，按年增長17.7%，按季淨增590萬，而社交娛樂服務付費用戶710萬戶，按年跌14.5%。

【濠賭股】 濠賭股全綫回吐 里昂﹕行業估值仍低於長期歷史均值【見下頁

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騰訊音樂執行董事長彭迦信表示，聚焦發展效率帶動淨利潤穩健提升，在綫音樂付費率15.9%創歷史新高，且付費用戶月均收入連續四個季度創新高。騰訊音樂首席執行官梁柱稱，公司探索大語言模型（LLMs）在AIGC領域落地的應用，可進一步激活平台生態，幫助音樂人提升創作效率。公司首席戰略官葉卓東預計，今年公司營業收入和淨利潤均將實現正增長，且從第二季度開始，在綫音樂服務將超過社交娛樂服務，成為季度收入的主要來源。

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溫股知新
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撰文 : 袁國守

摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） 騰訊音樂－SW（01698） 港股

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