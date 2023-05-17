【內地發展】大灣區青年就業計劃今年3月恒常化　月薪最高近5萬元　最多人到內地返咩工？

港府於前月試行「大灣區青年就業計劃」，鼓勵在兩地均有業務的企業聘請香港大學畢業生，並派駐他們到大灣區內地城市工作，該計劃在今年3月恆常化。勞工及福利局局長孫玉菡今日（17日）書面回覆議員提問，表示近九成入職青年月薪介乎1.8萬元至2.1萬元，最高及最低月薪分別為4.92萬元及1.8萬元。

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孫玉菡回覆指出，試行計劃的招聘期於2021年8月完結，共接獲1,091份企業聘用青年的入職通知。最多人入職的行業是商用服務業，共有377人，佔整體34.6%；及後的為金融業及電子製品業，分別有286人及52人，各佔26.2%及4.8%。而最多人從事專業人員，有484人，佔整體44.4%；其後的經理及行政級人員，有288人，佔整體26.4%。



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有議員指出，大灣區內地城市的薪酬水平普遍低於香港的薪酬水平，故青年沒有信心能在大灣區內地城市獲得目標薪酬水平的工作，局方會否提高向參與該計劃的企業發放的薪酬補貼額，以鼓勵有關企業增加其提供的職位的薪酬，從而吸引更多本港大學畢業生參與該計劃。

當局則表示，由於恆常計劃的推行時間尚短，日後會密切監察其實行情況，並適時檢討計劃細節（包括資助安排）。

根據該計劃詳細，企業須以不低於月薪1.8萬元聘請目標畢業生。而政府則按企業聘用的青年人數，向企業發放每人每月1萬元津貼，為期最長18個月。

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