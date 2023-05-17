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【俄烏戰爭】美國指烏愛國者導彈系統 或因俄軍空襲受損

環球政治 15:00 2023/05/17

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俄軍本周向烏克蘭首都基輔發射6枚「匕首」（Kinzhal）高超音速導彈，烏軍證實已全數擊落。美媒引述美國官員消息指，利用美國製「愛國者」（Patriot）防空導彈系統或因俄軍空襲而部分損壞。

法國第一夫人侄孫遇襲 疑因兇徒不滿馬克龍言論 【下一頁】

俄羅斯國防部周二（16日）於通訊平台Telegram發文，聲稱「匕首」高超音速導彈系統空襲基輔期間，擊中「愛國者」防空導彈系統。

烏克蘭官員同日表示，軍方成功攔截俄羅斯發射的18枚導彈，包括全數6枚高超音速導彈，但拒絕就俄羅斯聲稱「愛國者」被擊中的言論置評。

美國有綫新聞網絡（CNN）引述美方官員指，「愛國者」系統很可能因俄軍空襲而受損，但未遭到摧毀。

聯合國指全球經濟復甦前景仍暗淡 疫情影響持續 【下一頁】

完整的「愛國者」系統電池共有6個組件，包括發電機、雷達裝置、控制站、天線、發射站和攔截導彈。美方認為其中一個組件或遭擊中，導致系統損壞。

據悉，美國正評估受損程度，以決定是否可由烏軍原地修復，料需時數日。

烏克蘭目前在國內擁有兩套「愛國者」系統，一套由美國提供，另一套則由德國和荷蘭共同捐贈。烏方成功遊說西方提供「愛國者」系統後，美方用10周時間培訓烏軍操作及維修系統。

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責任編輯：鄭錦玲

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