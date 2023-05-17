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【銀行危機】摩通戴蒙：再出手救地區銀行機會微
股市 15:31 2023/05/17
摩根大通（美：JPM）上月收購被華府接管的第一信託銀行（First Republic Bank，美：FRC）的存款及資產。摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，未來不太可能（unlikely）再收購另一間陷入財困的地區性銀行。
戴蒙在摩通股東大會上重申，美國地區銀行體系基本因素良好及強健，行業有望恢復穩定，又指即使監管機構作出改革，也難以避免有地區性銀行倒閉。
他又稱，收購第一信託銀行助摩根發展財富管理業務，目前正在整合兩間銀行的資產。
與此同時，在股東大會上，摩通高層薪酬議案獲得近9成股東的初步批准。去年摩通股東大會曾否決高層薪酬方案，包括向戴蒙及營運長平托（Daniel Pinto）發放特別獎金，該投票雖然不具約束力，惟對長期執掌摩通的戴蒙而言是罕有的挫折。
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記者：伍鍵文
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