英格蘭2英鎊巴士費延至10月底 再撥款近49億

英國政府周二（16日）宣布，再度撥款5億英鎊（約48.8億港元），維持英格蘭公共巴士單程車費上限為2英鎊（約20英鎊）至10月底。政策去年引入，幫助民眾度過生活成本危機，確保巴士行業穩定。

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單程巴士車費維持2英鎊措施延長至10月底後，當局會在推行單程巴士車費上限為2.5英鎊（約25港元）的措施，為期13個月。 交通部表示，措施有助民眾應對生活成本危機。

據悉，巴士票價上限措施將倫敦以外的英格蘭部分巴士票價大削8成以上。巴士營運商聯會（The Confederation of Passenger Transport）曾警告，現有資金將於6月底耗盡，多達15%線路或將關閉。聯會對政府撥款延長措施表示歡迎，指可更好規劃、推廣及發展服務，但同時警告或不足以挽救所有服務。

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英國政府為解決乘客數目持續不足，推出疫情恢復資助金補貼，但亦將於下月到期。政府承諾，將於2025年前再撥款3億英鎊（約29.3億港元）予公共服務。當局指，將在2024年底前審查票價上限措施。

據報英國巴士成人單程票平均票價為2.8英鎊（約27.4港元），而倫敦則為1.75英鎊（約17港元）。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，透過延長票價上限措施，將確保所有人能負擔巴士車票，有助紓緩生活成本壓力。他指巴士運輸在經濟發展中發揮重要作用，當局決心保護巴士路線並鼓勵民眾乘搭。

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責任編輯：李俊儀