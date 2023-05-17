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【日本股市】股神又贏？東證指數破頂　日本股市走出迷失30年

股市 14:46 2023/05/17

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【日本股市】股神又贏？東證指數破頂　日本股市走出迷失30年

環球股市受壓之際，日本股市率先跑出，雖然日經指數今年以來累升15%，但同期僅升13%的東證指數，以高見2136點，創1990年以來高位，走出迷失30年，當中，走勢最強的重磅股，是SONY（日：6758）、Keyence（日：6861）、Janco（日：8035）、豐田（日：7203）及三菱（日：8058）。

日本東證指數創90年後高位

SONY今年來升29%，Keyence升31%，Janco升37%，豐田升8%及三菱升29%。

三菱是股神巴菲特今年初增持的股份之一，除了三菱外，還買入三井物產 （日：8031）、住友商事（日：8053）、伊藤忠商事（日：8001）和丸紅株式會社 （日：8002）。

日本股市發力原因，綜合市場分析，包括受惠日本的經濟及貨幣寬鬆政策，美國經濟動盪的避險資金流入，地緣政治危機等。日圓今年以來重新貶值4%，亦利好企業產品出口。

追綜日本股市的ETF亦有不俗表現，華夏日股對沖 （03160） 今年以來累升17%，指數追綜MSCI日本股票，創2016年上市以來新高。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　

【日本經濟】日本首季經濟年化按季增長1.6%勝預期　私人消費及資本開支增長帶動

【日圓走勢】日本央行會議紀錄：央行應警惕通脹上升風險較預期快　惟經濟前景仍高度不明朗

【日本通脹】東京核心CPI升3.5%高於預期　撇除新鮮食品和燃料成本的CPI指數創40年最高

記者：譚志偉

美股 三菱 豐田 貨幣政策 財政政策 ETF 經濟 股票 巴菲特 日圓
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