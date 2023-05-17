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【高息股】長建持180億元現金有利收購 現開展碳捕捉項目

股樓投資 15:36 2023/05/17

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長江基建（01038）主席李澤鉅今日出席股東周年大會時指出，雖然去年度集團盈利只有單位數增長，但受到利率及匯率影響。同時他強調，現時是有利位置去執行投資策略及收購，但不會志在必得。可持續發展及基建往往帶來生意機會，當中他們亦開展物料再循環，及剛開展碳捕捉項目。對於集團新業務拓展，李澤鉅指出集團坐擁180億元現金、負債淨額對股本比率只有7％等因素，支持他們處於有利位置進行投資策略及收購，並可聯同長實（01113）及電能（00006），在全球尋找收購機會。

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【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
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李澤鉅又表示，通脹引發貨幣波動及財務成本上升屬周期性，對集團營運並不構成重大中長期問題。他解釋，長建的受規管業務具有保障通脹後實質准許回報機制，受規管資產價值會跟隨實際通脹與時上調，令通脹上升的成本可於之後的年份收回，只是入帳時間不同。

被問及會否每年增派息，他指出，長建近26年連年增加派息，但基於監管條例，集團不能對派息作任何預測，他對長建的前景感樂觀，並期望能持續為股東增值。他又指出長建股份的回報勝於追蹤恒指的盈富基金(02800)，由年初至周一（15日）計算，長建股東若計及派息及股價升幅，期內投資總回報超過14％；相比盈富基金，同期之股東總回報只有1.5％。如以2020年底至今計，長建年度化回報率有9.5％，同期盈富基金則錄得負回報9.5％。

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撰文 : 李尚毅

長江基建集團（01038） 港股

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