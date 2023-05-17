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【疫後旅遊】4,230萬美國人計劃出遊　旅遊專家：美機場勢破紀錄繁忙

商業 14:18 2023/05/17

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疫後解封全國旅客都瘋狂出埠旅遊。5月底的陣亡將士紀念日連假是美國夏季旅遊旺季的開始，旅遊專家預計將有超過4,200萬美國人計劃長途旅行。

【旅遊業】4月訪港旅客為289萬人次　相等於疫情前約58%

據美國汽車協會（AAA）的夏季預測，在為期3天的陣亡將士紀念日長假期，將有4,230萬美國人計劃在離家至少50英里的地方旅行。協會稱這數字比2022年增長了7%。

美國汽車協會旅遊部高級副總裁Paula Twidale表示，儘管面臨通貨膨脹，但越來越多美國人正在計劃出門旅行並已開始提前預訂。

專家估計機場破2005年繁忙紀錄

今年夏天的旅行季節可能會是自2005年以來機場最繁忙的節假日週末，特別是機場。AAA預計將有近340萬旅客搭乘飛機，與2022年相比增長11%，與2019年相比高出5.4%，週末搭乘飛機的旅客將增加17萬人。

但是更多美國人選擇公路旅行，AAA預計今年將有3,710萬美國人公路旅行，比2022年增長6%，但仍比疫前低約50萬。專家提醒旅客，由於汽油價格比去年更低，加上公路旅客增加，屆時將會出現長時間的延誤。

【疫後旅遊】Meta ：品牌善用短片和Hashtag　有助接觸目標受眾

責任編輯：李智賢

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