逾半前列腺癌患者確診屬晚期 　雄激素受體抑制劑合併ADT延存活期

▲ 左起：香港中文大學醫學院臨床腫瘤科專業應用教授（禮任）、臨床腫瘤科專科鄭志堅醫生，香港醫院藥劑師學會會董徐凱彤藥劑師。

雄激素阻隔治療(ADT)是治療前列腺癌的方法之一，患者可能需要接受睪丸切除手術或荷爾蒙藥物治療，但可能會引起性功能障礙、體重增加等副作用，使患者苦不堪言。近年有研究證實，使用新一代雄 激素受體抑制劑合併ADT，可以延長患者存活期，副作用亦相對較少。

前列腺癌一向被視為「老人病」，皆因前列腺癌的患者大多以長者為主。根據醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據顯示，超過一半患者在確診前列腺癌時已屬第三或四期。晚期轉移性前列腺癌可分為 「荷爾蒙敏感性」(mHSPC)和「荷爾蒙抵抗性」(mCRPC)兩類。

香港中文大學醫學院臨床腫瘤科專業應用教授(禮任)、臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅醫生指，一旦由mHSPC惡化成mCRPC，患者的整體存活期中位數將降至3年或以下，並會出現骨痛丶骨折丶泌 尿問題丶腸道問題丶貧血和脊髓壓迫症等併發症，令生活質素大大下降。因此，延緩惡化成mCRPC是治療的關鍵。

現時新一代雄激素受體抑制劑為口服藥物，能阻斷雄激素與雄激素受體結合，抑制雄激素受體的訊息傳遞，以延緩及抑制腫瘤復發。新一代雄激素受體抑制劑即使在ADT失效後，仍能抑制腫瘤生長。在研究顯示，新一代雄激素受體抑制劑能延緩 mHSPC演變成mCRPC的時間。

年長患者始終會擔心副作用問題，香港醫院藥劑師學會會董徐凱彤藥劑師表示，新一代雄激素受體抑制劑的常見副作用包括疲倦、皮疹、潮熱及影響食慾等，但這些副作用也可以透過改變生活習慣及一些簡單藥物而得到紓緩。

她舉例，患者在治療期間，保持適量運動和均衡飲食及避免喝含咖啡因的飲料，可減輕疲倦的情況。另外在皮膚護理方面，患者可使用無香料潤膚乳液為皮膚保濕、避免用過熱的水淋浴及外出時注意防曬以減低出現皮疹的機會。至於潮熱，患者應避免吃辛辣食物，需要時可使用風扇或冷氣以舒緩潮熱的不適。

(特約)