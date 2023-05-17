英料推租務改革法案 廢除強制驅逐租客

英國政府即將在周三（17日）宣布，推出租務改革法案，當中重點預計是去除強制要求租客遷出條款。地方發展、房屋及社區大臣兼跨部門協作部長高文浩（Michael Gove）表示，今次可能房屋法律世代一遇的改革。

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據悉，英國國會周三完成例行首相答問環節（PMQs）後，便會開始一讀私人房屋「租務改革方案」（Renters’ Reform Bill）。

方案早於2019年時已提出，目標希望改善英格蘭租客權益。其中重點之一廢除現時租務條例中第21項，允許業主可在無提供任何理由下，隨時驅逐租客。

高文浩指出，太多租戶被迫居住在潮濕﹑不安全及冰冷的房屋內，無力維護自身權益，更隨時面臨可能被驅逐的威脅，政府決心解除不公平的條例。

部門周三表明，改革可讓租客在不需擔心可能被驅逐的情況下，向業主要求改善居住環境。同時，改革亦計劃賦予租戶法律權力，向業主要求可飼養寵物。業主必須考慮養寵物要求，不能用不合理原因拒絕。

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政府亦賦予業主更大權力可驅逐「反社會」租戶，縮短驅逐通知期限，以及擴大「租客可被驅逐的擾民及有害行為」。

方案更包括禁止業主拒絕出租房屋予有子女或正在領取社會福利的家庭，成立申訴專員公署處理租戶與業主之間糾紛，並首次在私人租屋市場引入房屋質素標準。

關注租戶權益的團體表示，改革將有機會改革英格蘭多達1,100萬名如今租住私人房屋人士的生活。但有反對聲音指出，改革可能觸發大批業主退出私人房屋租賃市場，或大幅加租規避。

倫敦租戶聯盟發言人則指改革未夠力度，批評未包括打擊任何大幅度而且不合理的加租行為，直言加租20%的效果等同條例第21項。

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責任編輯：吳漢培