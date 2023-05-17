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機械人佔互聯網近半流量 模仿人類避安全軟件偵測

環球社會熱點 13:46 2023/05/17

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外國一項新研究估計，近一半互聯網活動流量來自機械人。專家警告大量惡意機械人模仿人類避過安全軟件偵測，而AI技術進步恐令垃圾電郵等情況惡化。

OpenAI CEO促發牌監管AI 首赴美國會聽證會 【下一頁】

網絡安全平台imperva本月發表報告《2023 Imperva Bad Bot Report》，指去年約有47.4% 的互聯網流量來自機械人，按年增長 5.1%。

來自人類的互聯網流量比例降至52.6%，為過去8年來最低。

惡意機械人（Bad bots）流量增加2.5%，於去年佔整體互聯網流量約30.2%，也是連續第4年錄得流量持續增長。

惡意機械人活動包括發送垃圾電郵阻礙電郵郵箱空間，及惡意攻擊人類的電郵等帳戶系統，部分機械人甚至模仿人類行為以避過安全軟件偵測。

另外，報告發現去年初針對烏克蘭網絡應用程序的自動攻擊行為急增145%，或為破壞烏克蘭的能源、電訊、運輸及金融等關鍵基礎設施及服務。

聯合國指全球經濟復甦前景仍暗淡 疫情影響持續 【下一頁】

研究人員指，由於OpenAI的ChatGPT和Google的Bard等生成式AI工具的出現，今年機械人所佔互聯網流量料進一步增加。

imperva警告網絡罪犯會加強通過複雜的機械人自動化技術，攻擊API（應用程式介面）端點和應用程序業務邏輯。惡意機械人造成的業務中斷及財務影響，料於未來幾年變得更嚴重。

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責任編輯：鄭錦玲

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