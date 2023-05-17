【遊戲界壟斷】歐盟稱Microsoft有誠意消除疑慮　準許Microsoft收購動視暴雪

▲ 日前歐盟接納Microsoft的補償方案，最終准許Microsoft收購動視暴雪。

早前Microsoft以687億美元（約5,383億港元）收購遊戲商動視暴雪（Activision Blizzard），但就惹來外界疑慮將壟斷市場，全球17國監管機構反對並審查，日前歐盟就接納Microsoft的補償方案，最終放行該收購案。

根據外媒CNBC、CNN Business綜合報導，歐盟主管已正式批准Microsoft以687億美元收購遊戲商動視暴雪的提案。據報，歐盟執委會（European Commission）發表聲明指，雖然Microsoft收購動視暴雪或在某些方面損害市場競爭，尤其是快速成長的雲端遊戲服務市場，但Microsoft已讓步並已消除收購案引發的壟斷疑慮。報導指出，Microsoft的提議包括於未來10年讓歐盟消費者，於其他雲端串流平台上繼續遊玩動視暴雪出品遊戲，並承諾在競爭對手平台上提供的遊戲品質和內容不變。

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對Microsoft而言，在歐盟獲得准許是階段勝利，因該收購案四月底才被英國主管機關英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority）打回頭，理由是可能損害新興雲端遊戲市場競爭。

全球監管機構皆擔心，Microsoft收購動視暴雪將扭曲單機及雲端遊戲市場的競爭，尤其擔憂Microsoft讓旗下平台獨霸動視暴雪發行的遊戲，如動視暴雪旗下熱門《Call of Duty》、《World of Warcraft》等。

▲ 動視暴雪旗下熱門遊戲包括《Call of Duty》、《World of Warcraft》等。（官方網頁圖片）

路透社近日報導亦指，Microsoft已與Nvidia、烏克蘭Boosteroid和日本Ubitus等雲端遊戲平台競爭對手達成授權協議，同時也和遊戲巨頭任天堂（Nintendo）達成協議，如順利收購動視暴雪，將讓《Call of Duty》系列登上任天堂遊戲主機Switch，並續留Sony的PlayStation。

如果收購案最終成真，Microsoft將僅次騰訊（Tencent）及Sony，成為全球第三大遊戲發行商，但目前仍在美國和英國面臨監管機構阻攔。

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責任編輯：李彥煒

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