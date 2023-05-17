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【AI熱潮】工作重複且乏味　逾8成打工仔冀借AI減負擔

科技 13:37 2023/05/17

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人工智能（AI）一詞成為全球熱話，AI應用亦隨即急速擴展。不少港企引入AI技術，以提升生產力及行業競爭力。微軟（Microsoft）香港今（17日）發佈以「AI將如何改變我們的工作模式?」為題的《Microsoft 工作趨勢指數》年度報告。當中指出逾8成港企領導層認同員工需要掌握新技能，以應對AI發展步伐。另有逾8成打工仔期望可借AI工具，減輕工作負擔。

【招AI人才】Amazon招AI人才強化搜尋　冀與Microsoft、Google分庭抗禮

隨藉AI時代來臨，報告指，88%的香港領導層預期員工將需要擁有新的技能，以應對AI發展步伐。惟有8成香港打工仔表示，目前自身缺乏合適AI技能。另有76%受訪的香港打工仔表示，缺乏足夠的時間和精力完成每日進行重複且乏味工作，亦使他們無法為創新和策略進行思考。

AI為否取代人類一事，是備受打工仔關注的AI應用爭議。雖然報告中有69%的香港受訪者，擔心AI會取代他們的工作，但 較多（83%）的受訪者表示，會盡可能地將工作委託給 AI，以減輕其工作量。

助員工培養AI思維　掌握與AI溝通技能

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊認為，儘管大多港企和打工仔都對企業引入AI工具，保持樂觀態度。但員工是否具有掌握與AI溝通等新技能，是企業在應用AI、加強員工參與及創新的方面中，不容忽視的關鍵一環。企業有責任和迫切性，協助員工培養「AI思維」。

該企的香港首席營運總監許珮雯則補充，員工的「AI思維」需從調整思維、培育AI認知及技能等方面著手，如培養「成長心態」的企業文化。並提醒員工：「要知道AI不會取代人類。每當有新技術出現，亦會帶來新工種和新機遇。最重要是調整mindset（心態）。」

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊（右）認為，企業需協助員工培養「AI思維」，以共同迎合AI發展。左為Microsoft香港首席營運總監許珮雯（陳國峰攝）

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責任編輯：殷凱怡

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