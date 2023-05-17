【SATs】英學能測驗今年數學卷太深？ 教師批20年最難

英國全國小學生的標準評估測驗（Standard Assessment Tests，SATs，類似本港學能測驗）已於上周舉行，但有不少家長及教師指今年試卷太難。代表英國大多數小學校長的全國校長協會（The National Association of Head Teachers）表示，將向學校監管機構Ofqual考試團隊詢問情況。

英國學能測驗SATs閲讀卷「難到喊」小學生平均34秒答1題 【下一頁】

有英國老師在社交平台Twitter上標記教育大臣喬芝蘭（Gillian Keegan）指，今年的SATs數學卷是自己任教小六數學20年來見過最難的一份。他質問當局在2年疫情封城後，為何還要摧毀10至11歲兒童的信心，令他們在上中學前自覺非常失敗。

英媒《獨立報》則選取今年SATs數學卷的10條問題，並附上答案，詢問讀者可以做對幾多。

問題1：

若一盒薯片中含有三個口味，4分1為鮮蝦雞尾酒味，抽中芝士洋蔥口味的概率為30%，請問抽中鹽醋口味的概率為幾多？

問題2：

m – 2n = 10，請問當n=20時，m是幾多？

問題3：

一半的10%是多少？

問題4：

Megan指若兩個長方形周長相同，其面積亦一定相同。請問上述說法是否正確，並解釋。

問題5：

7y + 12 = 5y + 40，請問y是幾多？

英專家促棄用「學債」改稱畢業稅 為大學貸款正名 【下一頁】

問題6：

Runa和Jon選擇相同的數字，Runa四捨五入到最接近的百位，而Jon則四捨五入至十位，結果Runa的答案是Jon的2倍，請解釋原因。

問題7：

Cleo有24個1厘米立方體，她用所有立方體拼成一個長方體，長方體長6厘米，寬和高都為2厘米。請列出其他組成長方體尺寸的可能性。

答案

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

問題8：

一克黃金價值32.94英鎊，請問半公斤黃金價值幾多？

問題9：

Jack選擇一個數字，先將其乘以7，然後再加85，得出953。請問一開始數字為幾多？

問題10：

一台機器每4秒可以倒出250毫升果汁，請問每分鐘可以倒出多少升果汁？

追蹤國際熱話，即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀