【Tesla股東大會】Elon Musk：全球經濟下滑影響Tesla　將用低電壓架構減成本

▲ 科技狂人Elon Musk上週終於交代好Twitter CEO接班人，今日又迎來Tesla股東大會的挑戰，Elon稱未來12個月全球經濟嚴峻，Tesla將大受影響，未來將盡量減低生產成本。

科技狂人Elon Musk上週終於交代好Twitter CEO接班人，今日又迎來Tesla股東大會的挑戰，Elon稱未來12個月全球經濟嚴峻，Tesla將大受影響，未來將盡量減低生產成本。

Elon Musk於Tesla的股東大會上稱，認為全球經濟環境將變得嚴峻，或不少企業將破產，Tesla亦無可避免地受到影響，因此要減低成本，並提高生產量。他表示，新車將使用全新的驅動裝置（drive unit），可減低碳化硅使用量達75%，同時不會使用稀土，減低整體成本。

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對於Cybertrucks製造方面的挑戰，Elon承諾今年稍後將開始交付，預計年產量達25萬至50萬輛，並指Cybertuck將成為人們日常的私人座駕。他稱，今年Tesla會發表兩款新車，目標產量為2,000萬輛電動車，較全球最大汽車製造商目前每年的產量多出1倍。他又更揚言Model Y將成為今年全球銷量第一的車款。

此外，Tesla亦首次提到廣告宣傳。Elon Musk表示，未來Tesla或嘗試投放廣告，且「看看效果如何」。過往20年，Tesla一直以口碑營銷而感到自豪，但Elon認為隨着公司發展，賣廣告或是有效吸引用戶的方法。

責任編輯：李彥煒

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