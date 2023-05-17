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【渣打2888】高盛：渣打預計亞洲盈利能力進一步增長　香港屬高回報市場

股市 12:32 2023/05/17

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【渣打2888】高盛：渣打預計亞洲盈利能力進一步增長　香港屬高回報市場

高盛周二（16日）在香港參加渣打 （02888） 的投資者研討會後發表報告，指渣打在會上聚焦在亞洲主要市場和產品的增長機會，集團定位是抓住中國重新開放、供應鏈轉變、富裕客群增長、數碼和夥伴關係以及可持續金融帶來的增長機會。高盛認為，渣打對增長機會和勢頭在其市場和產品範圍內遍布感到有信心，故有能力推動收入增長，而不剩止是加息帶來的好處。

高盛指，從研討會上得到的訊息包括：渣打預計亞洲的盈利能力將進一步增長；渣打表明在亞洲擁有強大而低成本資金頭寸，亞洲區的貸存比率為74%（集團為65%），隨著需求恢復，集團有能力支持資產增長。

高盛又指，渣打認為香港對集團而言是高回報的市場（消費金融、私人和商業銀行業務的有形股東權益回報（RoTE）為32%，企業、商業及機構銀行業務RoTE為10%）。集團在大灣區和擴大其財富定位方面看到機會。與國泰航空 （00293） 的合作提供了進入富裕客戶群的機會。

渣打料內房市場潛在復甦需時數年

渣打的資產質量方面，高盛從研討會上得知，內地商業房地產的敞口已從2021年40億美元，降至33億美元，內地商業房地產現時餘下的管理層額外撥加為1.67億美元，作為預防措施而仍然保留。渣打預計，商業房地產市場的潛在復甦需要幾年時間。

虛銀Mox方面，高盛獲知，隨着該虛銀從今年下半年開始將推出財富和基金分銷產品，該虛銀預計明年實現盈利。客戶群已見到強勁增長，現已達50萬人，據管理層說法，在未來幾年內有可能進一步翻倍。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

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編輯：胡學能

港股 虛擬銀行 Mox 國泰航空（00293） 渣打集團（02888）
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