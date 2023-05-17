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【長和系】李澤鉅：長建持180億元現金　處於有利位置進行收購

股市 14:07 2023/05/17

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李澤鉅：長建持180億元現金　處於有利位置進行收購

長江基建 （01038） 今早（17日）舉行股東大會，主席李澤鉅回應股東提問時指，長建持有180億元現金，負債淨額對總資本淨額比率為7%，信貸評級「A/穩定」水平，長建正處於有利位置進行符合投資策略及條件的收購。

李澤鉅續稱，與此同時，長建之其他同為長江集團成員的策略夥伴包括長實 （01113） 及電能 （00006） 皆具備雄厚之財務實力，令其處於更有利位置把握與時湧現之環球投資機遇，「timing（時機）是幾好」，惟長建一貫經營方針是在穩健及增長間取得平衡，「過去這些年來都堅持這個理念，我們物色之項目在風險評估及定價方面均合乎特定範圍，進行擴展過程中絕對不會抱有志在必得的心態」。

李澤鉅：對長建前景樂觀　不預測派息

股東關注集團董事會是否每年均以增加派息為目標，李澤鉅表示，基於監管條例，不能對派息作預測，但對長建的前景深感樂觀，並期望能持續為股東增值。對於股東問長建股價去年回落後反彈緩慢，李澤鉅回應指，年初至本周一（15日）期間，長建股東若計及派息及股價升幅，期內之投資總回報超過14%；相比盈富基金 （02800） ，同期之股東總回報約1.5%，而參考近年數據，長建由2020年年底至今的年度化回報率為9.5%，盈富基金則負回報9.5%。

被問及去年業績僅錄單位數增長，李澤鉅回應表示，利息和匯率「時上時落」較波動，去年利率上升導致財務成本增加，當中涉及在收購時取得相關的通脹掛鈎債券，以及外幣兌港元走弱影響。撇除利息和匯率影響，他指長建營運資產貢獻按年升7%，基建投資貢獻按年升16%，認為當前困難環境下，營運單位仍錄雙位數增長，表現屬可接受。

李澤鉅又提到，集團剛開發碳收集及應用項目，屬可持續發展業務。

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記者：伍鍵文

電能實業（00006） 長實集團（01113） 業績公布 港股 長江基建集團（01038） 李澤鉅 盈富基金（02800） 基建
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