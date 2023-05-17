法國第一夫人侄孫遇襲 疑因兇徒不滿馬克龍言論

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周一（15日）接受電視專訪後，其妻布麗吉特（Brigitte Macron）的侄孫Jean-Baptiste Trogneux於街頭遇襲。傷者家屬透露兇徒曾出言侮辱馬克龍夫婦，犯案或涉及政治動機。

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布麗吉特家族於法國北部亞眠經營朱古力店Jean Trogneux多年，現由30歲的Jean-Baptiste及其父Jean-Alexandre打理生意。

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馬克龍當晚發表演説後不久，Jean-Baptiste於店外遭到反政府人士施襲。他嘗試逃跑，但兇徒多次毆打其頭部、手臂和腿部。Jean-Baptiste出現外傷，並要接受腦部掃描。

Jean-Alexandre聲稱，兇徒襲擊完其兒子準備逃跑前，更出言侮辱馬克龍、布麗吉特及其家庭成員。

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當地警方其後宣布拘捕8人，分別為6男2女。他們直至周二（16日）仍被拘留，正面臨襲擊引致實際身體傷害等控罪。

布麗吉特周二開腔譴責今次襲擊，批評兇徒懦弱、愚蠢和暴力，指襲擊只會導致最壞結果。

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責任編輯：鄭錦玲