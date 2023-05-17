【雲產品】雲服務巨頭掀起減價戰 中移動、騰訊雲產品最多減價4至6成

多間科企及電訊商相繼宣布旗下雲產品減價。繼阿里巴巴（09988）旗下阿里雲宣布核心產品減幅15%至50%後，中移動（00941）及騰訊控股（00700）旗下雲端服務亦跟隨大幅減價。

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中移動旗下移動雲宣布，將於「517電信日」起對多款雲產品降價，通用入門型雲主機、通用網絡優化型雲主機均降價60%；雲安全中心及雲硬盤備份亦降價50%。中移動股價隨即受壓，最多挫3%低見63.7元，失守50天綫，至中午收報65.05元，跌1%，成交額8.3億元。

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同時，騰訊雲亦宣布，多款核心雲產品降價，當中針對部分區域雲服務器實例特惠時長進一步加大折扣力度，價格降幅最高達40%。其他產品如雲網絡、數據庫及雲安全均有不同程度減價，其中騰訊雲對負載平衡器（Cloud Load Balancer，CLB）的性能容量單位（LCU）費用降價18%，降價政策將於6月起正式生效。騰訊將於收市後公布業績，股價未有受降價影響，至中午收報347.4元，升0.8%，成交額32.2億元。

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記者：郭秀慧