聯合國指全球經濟復甦前景仍暗淡 疫情影響持續

聯合國周二（16日）發表，最新2023年中期《全球經濟狀況及前景》（World Economic Situation and Prospects）報告中預測，環球經濟仍受疫情衝擊，未來經濟復甦前景維持暗淡。

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報告預期，2023年經濟增長為2.3%，明年為2.5%，較原先預估增長輕微增加。聯合國經濟及社會事務副秘書長李軍華表示，全球社會應緊急解決發展中國家的資金短缺問題，加強後者在可持續發展作出重大投資的能力，幫助他們改革經濟體系，達致更可持續及更包容的長期增長。

報告指美國家庭開支維持彈性，預期今年經濟增長達1.1%。歐盟則受惠於天然氣價格下跌及強勁消費趨勢，增長亦調整至0.9%。中國亦因放寬防疫限制，2023年經濟增長料達5.3%。

然而，即使全球經濟預計有改善，但報告指與疫情前20年相比，2023年增長速度仍明顯落後20年平均水平。

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報告指眾多發展中國家經濟前景持續惡化，受制於借貸環境收緊及外部融資成本上升。非洲﹑拉丁美洲及加勒比海地區國家今年人均本地生產總值（GDP）更只有輕微增長，因當地長年經濟發展停滯。

全球貿易則因地緣政治局勢緊張﹑全球需求減弱及財政與貨幣政策收緊而持續受壓，2023年總體貿易商品及服務量估計只增加2.3%，遠低於疫情前水平。

2023年全球平均通脹率預料為5.2%，已由上年創20年來新高的7.5%明顯回落。即使國際食品及能源價格已在過去一年顯著回落，但眾多國家依然飽受高通脹之苦。

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責任編輯：吳漢培