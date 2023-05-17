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【ChatGPT】市場傳聞OpenAI將推出全新開源AI模型

科技 12:33 2023/05/17

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近日外媒引述消息人士指， OpenAI準備公布新款的開源語言模型，且並非如GPT般的大型語言模型。

OpenAI的聊天機器人ChatGPT，今年以來在全球掀起AI熱潮，OpenAI推出的最新版本為GPT-4，其智能已非常哄動，近日外媒引述消息人士指， OpenAI準備公布新款的開源語言模型，且並非如GPT般的大型語言模型。

按路透社報道引述消息人士指，OpenAI將對公眾發布一個係新的開源語言模型，但外界預料，OpenAI並不會發布一個新的模型與自己的ChatGPT打對台。

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OpenAI的ChatGPT 本來以按指示創作散文或詩歌聞名，今年初開始得到全球關注，同時吸引不少投資者，並將生成式AI視為科技公司下一個增長領域。今年1月，Microsoft就宣布向OpenAI注資數十億美元，並向的Alphabet的Google直接競爭，而Meta的Facebook亦加速AI發展，宣布開源的AI模型ImageBind，希望儘快加入戰團。

到底ChatGPT會否再進化？早在3月就曾經有Twitter帳號道出，GPT-5將會在今年12月完成訓練，且OpenAI希望屆時推出的GPT-5能實現AGI通用人工智能（Artificial General Intelligence）。即預示GPT-5能了解人類能理解的所有知識或想法，而擁有AGI能力的GPT-5能力，或將與人類看齊。到底GPT-5會否出現，大家拭目以待。

責任編輯：李彥煒

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