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【券商點睇】全年流水有望雙位數增長 寶勝國際經營槓桿大

股樓投資 11:52 2023/05/17

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較早前，寶勝國際（03813）公布第一季收入上升6.5%，歸母淨利潤大增115.7%。興證國際證券指出，公司的綫下場景穩步復甦，同店重回正增長，期內綫下渠道收入按年增5%，平均門店月坪效按年錄得雙位數增長，客流量和客單價均為高單位數的改善。

【同場加映】青姐話：吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

由於寶勝加大促銷力度，第一季折扣按年略有轉差，而按季則錄得低位數個百分點的改善，以及品牌方補貼減少。另公司積極協商租金，費用率和費用額明顯下降，加大經營槓桿效應。期內，銷售及分銷費用率按年下降4.7個百分點至25.4%，管理費用率增加0.4個百分點，「二費」絕對值按年下降7.2%。在收入和費用的幫助下，經營利潤率按年、按季增加2.1及4個百分點。

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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該行認為，寶勝4月收入按月改善6.7%，按年增53.4%，公司對達成全年流水雙位數以上增長有信心，在終端銷售穩步回暖及持續降本增效，所帶來經營槓桿的改善作用下，寶勝的業績彈性很大，目標價1.13元，維持「增持」評級。

 

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溫股知新
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責任編輯：林衛

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