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【歐版互聯互通】中證監恢復GDR發行審批　早前傳有內地投資者藉此套戥

宏觀解讀 11:47 2023/05/17

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【歐版互聯互通】中證監恢復GDR發行審批　早前傳有內地投資者藉此套戥

中證監早前被指暫緩GDR（全球存託憑證）發行審批，中證監最新發布《境內上市公司境外發行全球存託憑證指引》，境內上市公司申請海外發行GDR時，應當在境外提交發行上市申請後3個工作日內向中證監備案。中證監還對境內上市公司發行GDR的禁止情形、發行與承銷、發行比例、發行間隔、募集資金使用等進行規定。

中證監要求公司在完成GDR發行上市後15個工作日內披露發行情況報告，報告應當穿透說明實際認購對象。

中國早前據報叫停GDR審批 擔心套戥拖累國內股市，可見【下一頁】

中證監表示，支持具有一定市值規模、規範運作水平較高的境內上市公司，通過境外發行GDR募集資金，投向符合國家產業政策的主業領域，用好兩個市場、兩種資源，促進規範健康發展。

 

實施安排上，中證監表示，3月31日前，境內上市公司已在境外提交GDR發行申請，但未獲中證監核准的，應履行基礎股份發行註冊及境外發行上市備案程序，可合理安排提交註冊申請及備案材料的時點；境內上市公司境外發行GDR相關議案已經股東大會審議通過的，毋須重新提交股東大會審議。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

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編輯：麥德銘

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