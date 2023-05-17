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【藥明系】藥明生物及藥明康德聯合創辦人趙寧因癌辭世　終年56歲

股市 12:20 2023/05/17

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藥明生物及藥明康德聯合創辦人趙寧因癌辭世　終年56歲

藥明康德 （02359） 、藥明生物 （02269） 公布，聯合創辦人趙寧於5月16日因癌辭世。現年56歲的趙寧為藥明董事長李革的配偶。

趙寧現年56歲，於2011年至今，一直擔任藥明康德的運營高級副總裁，此前，她擔任藥明康德分析服務副總裁及分析服務運營總顧問。

在加入藥明康德前，她曾在多家跨國製藥企業擔任過科研和管理工作，包括生物製藥公司必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）、Ligand（美：LGND）旗下Pharmacopeia，以及輝瑞（美：PFE）旗下WWyeth pharmaceuticals。她於北京大學獲取化學學士學位，隨後在哥倫比亞大學獲得有機化學博士學位。

藥明系：將盡快選出新董事

藥明生物表示，非執行董事趙寧辭世後，董事會由8名董事組成，包括兩名執行董事、3名非執行董事及3名獨立非執行董事，且並無不同性別董事。因此，公司無法達到聯交所證券上市規則規定，即聯交所將認為單一性別的董事會，並未實現多元化。

公司將盡快於趙寧辭世之日起3個月內，作出必要任命滿足上市規則的規定及填補有關空缺。

藥明康德表示，實際控制人之一、董事兼高級副總裁趙寧逝世後，公司現任董事人數由13人減少至12人，雖然並未低於内地《公司法》規定的董事會最低人數，但仍少於公司章程規定的人數，將物色適當候選人，並於切實可行情況下盡快選出新董事，以符合上述公司章程的規定。

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記者：伍鍵文

港股 藥明康德（02359） 藥明生物（02269）
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