【券商點睇】周期拐點初露端倪 信義光能以量抵價奏效

根國元國際測算，預期今年新增有效產能2.5至3萬噸左右，整體供需平衡。從行業利潤角度，當前上下游價格水平下，三四綫光伏玻璃企業處於虧損狀態，今年第一季光伏玻璃處於盈利周期底部。受全球光伏強勁需求拉動，以及純堿等成本下降態勢下，預期第二季利潤率將環比改善，周期拐點或將在下半年逐步顯現。

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截至去年12月底，信義光能（00968）總日熔量達19,800噸，今年公司計劃新增7條1,000噸產綫，3至4月，公司分別點火了一條1,000噸的產綫共新增2,000噸，餘下5條1,000噸的產綫陸續投產後，今年底的日熔量會提升到26,800噸。公司2023年有效熔化量較2022年增長約50.5%，以量抵價將帶來業績持續增長。

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該行認為，在聽證會制度下，政府有望通過行政審批手段，根據行業需求，合理把控光伏玻璃項目建設點火時間。預期2024年及以後，三四綫光伏玻璃廠商新增產能將受到節奏制約。信義光能作為龍頭公司，盈利能力顯著高於二三綫廠商，擴產成本優勢顯著，公司計劃2024年新增產能5,400噸，未來公司市佔率有望進一步提升。最新目標價調至11.8元，相當於今明兩年預測市盈率20倍和14倍，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛