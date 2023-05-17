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【券商點睇】業務廣泛布局打造護城河 京東健康市場空間廣闊

股樓投資 11:42 2023/05/17

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國信證券發表報告稱，京東健康（06618）業務廣泛布局，實現高效協同。在與集團的聯動上，公司與京東物流（02618）達成深度合作，持續優化物流履約效率；背靠京東App流量資源，公司用戶滲透率仍有較大空間。在自身的業務布局上，公司深入布局綫下直接面向患者（DTP）的門店，以及全渠道業務，滿足消費者多場景購藥需求，打造互聯網醫療健康生態閉環，實現業務間高效協同。

【同場加映】青姐話：吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

此外，公司憑借高效的履約能力帶來高的每付費用戶平均收益（ARPPU）及高平台貨幣化率，行業龍頭地位穩固。按去年收入計，公司已是國內領先的數字大健康企業。從用戶質量及貨幣化率來看，憑借高效履約，公司擁有大量優質客戶和強議價權，2022年ARPPU值超過900元（人民幣，下同），第三方零售藥房貨幣化率7.8%，均遠高於競爭對手阿里健康（00241 ）。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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基於疫情促進消費者綫上購藥習慣的培養，並催化網絡醫療監管政策落地，國信證券預計疫後時代醫藥綫上滲透率將繼續提升，公司對於用戶的全生命周期管理將有效提升用戶黏性，預計公司2023至2025年收入為613億元、768億元及948億元，公司合理估值介乎75至91港元，維持「買入」評級。

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溫股知新
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責任編輯：林衛

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