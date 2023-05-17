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【Apple新品】Apple全新MR頭戴式裝置傳6月推出　分析師舉五大重點材料

科技 11:35 2023/05/17

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外界預料，Apple將會發表期待已久的劃時代混合實境（mixed-reality，MR）頭盔，天風國際證券分析師郭明錤早也發文指出，Apple從五大設備供應商得到原料，並已做好充足準備。

Apple的WWDC快將於6月舉行，外界預料，Apple將會發表期待已久的劃時代混合實境（mixed-reality，MR）頭盔，天風國際證券分析師郭明錤早也發文指出，Apple從五大設備供應商得到原料，並已做好充足準備。

按外媒《華爾街日報》早前報道，Apple推出的MR頭盔仍是實驗性質，可讓玩家透過護目鏡模樣的MR頭盔中體驗虛擬世界，同時又能靠前端攝影機看到真實世界。對比產品如Apple Watch或iPhone，MR頭盔的研發以及普及速度會較緩慢，據指該產品耗時七年研發，將是Apple複雜度最高的產品之一。

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報導引述消息指，雖然Apple工程師及管理層打算在6月全球開發者大會（WWDC）展示MR頭盔，但多數用戶最快要到9月才能有貨到手。部分員工及供應商透露，由於頭盔在整合最新軟件、量產方面仍深有挑戰，Apple的發表時間表仍有變數。

該MR頭盔售價估計高達3,000美元（約23,509港元），業界分析認為，Apple之所以不願等理想版本面世後再發售，是因為耗費的時間過久，對手早已進入市場，且該公司已對MR頭盔投入太多資源。

天風國際證券分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）日前發文表示，Apple的AR/MR頭戴裝置極有可能在6月的WWDC亮相。他指，該AR/MR頭戴的物料成本中，除組裝外，最貴原料前5位分別是來自Sony獨家的Micro OLED顯示器、台積電獨家的雙處理器、長盈精密主要供應的機殼、12顆相機模組則由高偉電子獨家供應、以及歌爾股份獨家供應的外接電源。

責任編輯：李彥煒

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