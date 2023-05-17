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【雲計算】中移動、騰訊雲產品減價最多4成至6成　中移動：限時優惠

新經濟追蹤 12:12 2023/05/17

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【雲計算】中移動、騰訊雲產品最多減價4成至6成

阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲宣布產品降價之後，騰訊控股 （00700） 、中移動 （00941） 旗下移動雲最新宣布雲計算產品減價，幅度最多達4成至6成。中移動今早股價曾跌3%，低見63.7元，半日報65.05元、跌1%，成交8.3億元。

今日收市後公布業績的騰訊反覆走強，現升0.7%，報347.4元，成交逾32億元。

中移動其後補充，降價僅屬限時營銷優惠活動，活動有效期為5月17日至5月31日。在該期間，移動雲多款雲產品降價，通用入門型雲主機、通用網絡優化型雲主機均降價60%，分別降至包年240元 （人民幣，下同）及806.4元，雲安全中心降價50%至包年360元；雲硬盤備份降價50%至包年7.2元。

騰訊雲則宣布，多款核心雲產品降價，當中針對部分區域雲服務器實例特惠時長進一步加大折扣力度，價格降幅最高達40%，於6月起正式生效。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

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編輯：麥德銘

 

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