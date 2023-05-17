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多倫多市長選舉收逾百份報名 包括一隻狗

環球社會熱點 11:59 2023/05/17

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加拿大多倫多6月將舉行市長補選，報名已於上周五（12日）截止。多倫多市目前收到102份報名，其中包括一隻名為Molly的7歲搜救犬。Molly的主人Toby Heaps表示，他是自家寵物的替身，並指Molly絕對是理想選擇。

美特別檢察官報告 批FBI調查特朗普「通俄門」理據欠妥 【下一頁】

雖然隸屬安大略進步保守黨（Progressive Conservative Party of Ontario ）的前市長John Tory成功連任，但他2月因與前下屬的婚外情宣布辭職，副市長Jennifer McKelvie其後一直擔任臨時市長至今，惟後者並未參與是次補選。

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Toby Heaps表示，Molly最擔心的是冬季道路撒鹽措施，因為做法會傷害她的手腳。他向記者表示，當房間內有動物的時候，其他人將會變得更加似人類（people are more human）。他指Molly若當選，會令理事會會議擁有更多文明的討論。

另一引人關注的候選人則是中六學生Meir Straus，他在政綱上強調，自己是一個真正的男人（definitely a real man）。他亦指自己是最年輕的候選人，所以不會在辦公室中離世，由於他未結婚，亦不存在婚外情的問題。

泰國大選兩大反對黨議席料過半 他信細女料未能當總理（第二版） 【下一頁】

多位民調支持率較多候選人政綱都包括修復當地交通系統，應對生活成本危機，及改造有爭議的基礎設施等。現時候選人民調顯示，加拿大華裔前眾議員鄒至蕙（Olivia Chow）正領先。她1957年出生於香港中產家庭，13歲移民加拿大。

補選領先候選人

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其餘候選人包括前安大略省議員Mitzie Hunter及前警察局局長Mark Saunders等，後者已獲得安大略省省長Doug Ford支持，指當地需要一個有應對犯罪經驗的人。

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責任編輯：李俊儀

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