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【瑞信危機】瑞銀料收購瑞信帶來170億美元帳面損失

股市 11:10 2023/05/17

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【瑞信危機】瑞銀料收購瑞信帶來170億美元帳面損失

瑞信（美：CS）今年3月被瑞銀（美：UBS）緊急收購。瑞銀周三（16日）表示，預計收購瑞信將帶來約170億美元帳面損失。

瑞銀估計，合併後的瑞銀資產和負債的公允價值調整，會帶來130億美元的負面影響。瑞銀還認為，資金外流帶來40億美元的潛在訴訟和監管成本。

料將從負商譽獲348億美元一次收益

不過，瑞銀估算，通過以低於其帳面價值的價格收購瑞信，瑞銀將從「負商譽（negative goodwill）」中，獲得348億美元的一次收益。若按計劃在下月完成交易，此財務緩衝將有助於吸收潛在的損失，並可能推升瑞銀第2季利潤。

傑富瑞分析師此前估計，重組成本、訴訟準備金和擬關閉非核心部門的相關支出，總計可能達到280億美元。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

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