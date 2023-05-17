▲ 【騰訊勁敵】全球手遊玩家4月課金63億美元、騰訊兩作吸3.67億 米哈遊新作《星鐵》成騰訊新威脅

市場調查機構Sensor Tower公布，撇除第三方安卓渠道，全球手機遊戲玩家在蘋果App Store和Google Play 付費63億美元（約493.7億港元），按月跌2.9%。全球10大手遊收入排名榜，首4位維持不變，騰訊 （00700） 兩款大作續佔首兩位，米哈遊《原神》排第三，而同由米哈遊開發的《崩壞：星穹鐵道》4月26日發布，已經登上榜單第10名，成為騰訊手遊王者新挑戰。

騰訊《王者榮耀》、《PUBG Mobile》（連同《和平精英》）兩款大作4月吸金共3.67億美元（約28.6億港元），當中《王者榮耀》吸金按月增1%至2.13億美元，維持榜首地位；《PUBG Mobile》吸金按月增1成至1.54億美元，則受惠於海外新賽季上線，令4月21日單日吸金1000萬美元，創今年單日新高。

米哈遊兩作品登十大

米哈遊《原神》連續兩月排於《PUBG Mobile》之後，本期49.4%的收入來自中國iOS市場，日本市場的收入佔20.3%，美國市場佔8.4%。

米哈遊《崩壞：星穹鐵道》4月26日發布，不足一周已經登上榜單第10名。其中，46.7%的收入來自中國iOS市場，其次是日本佔19.8%，美國佔13%。

相對《王者榮耀》、《PUBG Mobile》於2015年和2018年起營運，米哈遊2020年和今年分別發布《原神》、《崩壞：星穹鐵道》，顯然為後起之秀，若《崩壞：星穹鐵道》能站穩十大收入，對內地兩大遊戲巨頭騰訊、網易 （09999） 壓力將增大。

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編輯：麥德銘