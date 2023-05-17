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OpenAI CEO促發牌監管AI 首赴美國會聽證會

環球社會熱點 11:06 2023/05/17

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聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI聯合創始人兼行政總裁阿爾特曼（Sam Altman），周二（16日）出席國會參議院司法委員會聽證會。阿爾特曼承認AI（人工智能）存在風險，呼籲美國成立新機構以發牌照形式監管AI。

美國債務上限商討纏身 拜登取消訪澳縮亞洲行 【下一頁】

阿爾特曼於會上表態支持監管AI技術，指政府監管有助實現AI益處的同時，最大限度減少其危害。他建議美國政府考慮對AI模型的開發及推出，提出許可及測試要求。

他提倡政府可考慮設立一套安全標準，規定部分特定模型需符合標準才能作進一步部署，並容許獨立審核員檢查再啟動模型。

阿爾特曼也呼籲政府，建立靈活度足以適應新技術發展的治理框架，又強調政府的監管制度應平衡安全性及大眾使用AI技術的益處。

拜登繼續商討債務上限 料將公布進展 【下一頁】

據阿爾特曼估計，AI技術會對就業市場產生重大影響，但另一方面也會帶來更多就業機會。他指ChatGPT4等工具擅長完成任務，部分工作可全面自動化，而AI將創造出更好的工作。

他預期OpenAI正構建的AI技術，目前仍未能解決人類正面臨的最大挑戰，包括氣候變化及癌症。但他認同AI技術的益處遠超風險，又指OpenAI發布任何新系統前都會作廣泛測試，並實施安全和監控系統。

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責任編輯：鄭錦玲

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